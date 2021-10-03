وزيرة التضامن تستقبل سباح المانش محمد الحسينى: قهر الصعاب وشرف مصر

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سباح المانش محمد الحسيني، الذي يعاني من متلازمة داون، في إطار حرصها على تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد «الحسيني» بدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على توفير احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكدًا: «الدكتورة نيفين القباج مهتمة بنا وهي بمثابة الأم لنا، فهي عظيمة من عظيمات مصر».

ومن جانبها، أعربت وزيرة التضامن نيفين القباج عن سعادتها وفخرها بلقاء البطل المصرى، محمد الحسيني، قائلة: «إنه قهر الصعاب ويقود فرقًا سباحية وأعضاء من عدة دول، كل الدعم والمساندة لمحمد الحسيني خلال مشاركته فى البطولة المقرر انعقادها فى نهاية الشهر الجاري 30 أكتوبر».

وأضافت: «الحسيني من المواهب الرائعة وشرفت مصر بأكملها في كل البطولات التي خاضها، كل التوفيق له في البطولة القادمة».

ويستعد سباح المانش محمد الحسيني، للمشاركة فى مسابقة «The pharoh's swim» والتي تقام في الغردقة نهاية الشهر الجاري، لأكبر تجمع سباحين عالميين.

ويشارك في البطولة البطلة ديانا ناياد، التي قطعت المسافة بين كوبا وفلوريدا في 53 ساعة قطعت خلالها مسافة ١١٧ كم بدون توقف أو مساعدات، والبطلة أيرين فان ديرلان قاهرة الجليد، والبطل المصري أسامة ممتاز قاهر المانش ذهابًا وإيابًا الوحيد في مصر والعرب وإفريقيا.