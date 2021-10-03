الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن مستريح «مواد البناء» في حلوان

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحجز صاحب مقهى 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على الموطنين.

ضبط مستريح مواد البناء

أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك مقهى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، ومقيم بذات العنوان، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته "هواتف محمولة ، كروت فيزا لعدة بنوك ، مبلغ مالي، جهاز لاب توب".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المشار إليه مقابل أرباح شهرية.

كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها بشراء المقهى ملكه وسيارة، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية ، كما أمكن التوصل إلى 6 من المجني عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

 

نيابة حلوان الجزئية التحريات النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة قسم شرطة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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