الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 2163 حكماً في حملات أمنية موسعة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن، بمحافظة القليوبية.

أسفرت عن ضبط 4 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضية "سرقة، وتنفيذ 2163 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

 

القليوبية حملات أمنية موسعة الامن العام مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام

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