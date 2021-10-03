الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار ديكورات لحمام مع نصف جدران 2021.. تعرف عليها

حمامات حديثة
حمامات حديثة

يمكن أن يكون الحمام المُلحق مريحًا، وبالنسبة للحمامات المُلحقة فهو عبارة عن نصف جدار، و يمكن أن يمنحك نصف الجدار الخصوصية التي تشتد الحاجة إليها في الحمام المشترك، وإنه عنصر وظيفي للغاية حيث يمكن استخدامه لتعليق المناشف، وتخزين ورق التواليت، ومستلزمات النظافة الأخرى، ونرصد في السطور التالية أبرز ديكورات الحمام الملحق بحسب موقع “ digsdigs” 

حمام أنيق بأرضية من البلاط الأسود السداسي وبلاط مترو أبيض في مساحة الدش وألواح بيضاء على الحائط

حمام أنيق بأرضية من البلاط الأسود السداسي وبلاط  أبيض في مساحة الدش وألواح بيضاء على الحائط

حمام أنيق ببلاط رمادي وأخرى صغيرة على الجدران وجدار حصان ولمسات نحاسية وحوض استحمام عتيق

حمام أنيق ببلاط رمادي ولمسات نحاسية وحوض استحمام عتيق.

حمام محايد أنيق مع بلاط سداسي باللون الرمادي على الأرض وحصى مزيفة في مساحة الدش وجدران مهر مغطاة بألواح خشبية ونافذة كبيرة

حمام محايد أنيق مع بلاط سداسي باللون الرمادي على الأرض، مساحة للدش وجدران مهر مغطاة بألواح خشبية ونافذة كبيرة

حمام معاصر مكسو ببلاط الفسيفساء ، مع منضدة عائمة ، نصف جدار مع زجاج لفصل مساحة الدش ونبات أصيص

حمام معاصر مكسو ببلاط الفسيفساء ، مع منضدة، نصف جدار من زجاج لفصل مساحة الدش ونبات أصيص

حمام مزرعة مغطى بالبلاط السداسي ومترو الأنفاق ، وجدار حصان مغطى بالخشب وثريا عتيقة جميلة

حمام ببلاط أبيض وأخرى سداسية ، بجدران رمادية ، ومساحة دش مع جدار مهر.

حمام جميل مكسو ببلاط أخضر نحيف ، مع نصف جدار لتقسيم حوض الاستحمام ومساحة الدش مذهل

حمام مكسو ببلاط أخضر، مع نصف جدار لتقسيم حوض الاستحمام ومساحة الدش مذهل

حمام جميل مغطى بالبلاط الرخامي ، مع نصف جدار في مساحة الدش ، وحوض استحمام مغطى بألواح

حمام رائع مغطى بالبلاط الرخامي ، مع نصف جدار في مساحة الدش ، وحوض استحمام مغطى بألواح

حمام مزرعة جميل بأرضية من البلاط وألواح رمادية على الجدران وحوض استحمام عتيق وثريا أنيقة بالإضافة إلى نصف جدار يفصل المساحة

حمام رائع بأرضية من البلاط وألواح رمادية على الجدران وحوض استحمام عتيق وثريا أنيقة بالإضافة إلى نصف جدار يفصل المساحة

حمام بسيط بأرضية سوداء ، نصف جدار يفصل بين القدمين وبقية المساحة ، ومساحة للاستحمام وحوض الاستحمام

حمام بسيط بأرضية سوداء ، نصف جدار يفصل بين القدمين وبقية المساحة ، ومساحة للاستحمام وحوض الاستحمام

حمام حديث ببلاط رخامي نحيف وأخرى سوداء على الأرض ، ومنضدة زينة خشبية عائمة ، ومكان داخلي للتخزين

حمام حديث ببلاط رخامي نحيف وأخرى سوداء على الأرض، ومنضدة زينة خشبية عائمة، ومكان داخلي للتخزين.

حمام ساحلي حديث مغطى بالبلاط البحري والأبيض ، وجدار حصان في مساحة الدش ومنضدة بيضاء

حمام ساحلي حديث مغطى بالبلاط البحري والأبيض ، وجدار حصان في مساحة الدش ومنضدة بيضاء

حمام حديث محايد مغطى ببلاط أبيض مربع مع مساحة دش زجاجية فرنسية وجدار حصان لفصل المرحاض

حمام محايد مع بلاط موزاييك على الأرض وأخرى محايدة على الجدران ، ومساحة دش مع جدار  يفصل بين الدش وحوض الاستحمام

حمام معاصر محايد مع بلاط رخامي على شكل سمكة ونصف جدار مغطى بالخشب المحايد بالإضافة إلى نفس الشيء على الأرض

حمام معاصر محايد مع بلاط رخامي ونصف جدار مغطى بالخشب المحايد بالإضافة إلى نفس الشيء على الأرض

حمام مزرعة محايد مع بلاط موزاييك وجدران وخزائن خشبية ومساحة دش مع نصف جدار

حمام بلون محايد مع بلاط موزاييك وجدران وخزائن خشبية ومساحة دش مع نصف جدار

حمام رخامي محايد مع مساحة دش مع جدار حصان وحوض استحمام وجدران زرقاء أنيقة للغاية

حمام رخامي محايد مع مساحة دش مع جدار وحوض استحمام وجدران زرقاء أنيقة للغاية

حمام حديث محايد مغطى ببلاط رخامي سداسي الشكل ، مع مساحة دش نصف جدران ، وطلاء رمادي ومرآة كبيرة

حمام حديث بلون محايد مغطى ببلاط رخامي سداسي الشكل ، مع مساحة دش نصف جدران ، وطلاء رمادي ومرآة كبيرة

حمام عتيق محايد مع مساحة دش نصف جدار ومنضدة مع مرآة وكرسي عتيق

حمام راقي بأرضية داكنة ومساحة دش بجدار، وبلاط متعرج أبيض ولمسات ذهبية هنا وهناك

حمام مزرعة راقي مكسو بالبلاط السداسي ومترو الأنفاق ، مع حوض استحمام عتيق وكرسي مع نبات وثريا عتيقة

حمام راقي مكسو بالبلاط السداسي، مع حوض استحمام عتيق وكرسي مع نبات وثريا عتيقة

حمام مزرعة راقية مع مساحة دش نصف جدران وحوض استحمام صغير وكرسي خشبي وثريا أنيقة

حمام راقي مع مساحة دش، ونصف جدران، وحوض استحمام صغير وكرسي خشبي وثريا أنيقة.

نصف جدار الحمام الم لحق مريح ا ي حمام منفصل للحمامات الم لحقة فهو عبارة عن نصف جدار نصف الجدار الخصوصية الحمام المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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