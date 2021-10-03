القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى

نعت القوات المسلحة، اليوم (الأحد)، شهيد الواجب، والذي استشهد أثناء أداء مهامه بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي؛ والذي استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام".

وأضاف البيان: "أسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف، وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

واختتمت القوات المسلحة بيانها مؤكدة أنها "إذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ؛ داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، تؤكد أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة".