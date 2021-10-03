الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فيديوهات لـ «إعصار شاهين» في عُمان.. طوارئ ومراكز إيواء

إعصار شاهين
إعصار شاهين

لحظات قاسية تعيشها سلطنة عمان التي يضربها اعصار شاهين، الذي تسبب في إخلاء بعض المناطق. 

وأعلنت السلطات العمانية أن اعصار شاهين يقترب من سواحل السلطنة ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط، حيث تقدر سرعة الرياح بـ139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 متر، مشاهد كثيرة تسبب فيها هذا اعصار شاهين .

 

اعصار شاهين يتسبب في احتجاز مواطنين 


وتسبب اعصار شاهين، الذي وصل إلى سواحل سلطنة عمان الأحد، في احتجاز مواطنين داخل مركباتهم، وقطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.

 واستجابت فرق الإنقاذ لتسعة بلاغات تتعلق باحتجاز أشخاص بمركباتهم في محافظة مسقط، نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن اعصار شاهين.
 


سلطنة عمان تعلن حالة الطوارئ بسبب اعصار شاهين


أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم، وتم إخلاء المنطقة التجارية بالقرم والمنازل المحيطة بها التي قد تتأثر من جراء ارتفاع منسوب المياه.


تعطيل المصالح الحكومية والقطاع الخاص

 

وعطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والإثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات. وتم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر نشر مقاطع فيديو للاعصار بالمناطق المختلفة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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