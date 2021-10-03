الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بديوان عام محافظة بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة الإدارة الجمركية الحديثة، التى يتم تطبيقها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، أهمية تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، والذى يقوم على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك، من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه ، أكد نائب وزير المالية، أنه تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية Aci، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركي، لافتا أن الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة، بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ويستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة.

محافظ يستقبل بورسعيد نائب وزير

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