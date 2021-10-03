محافظ الإسكندرية يكرم 82 طالبا من أوائل الشهادات العامة

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، 82 طالب من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية من شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والإرتقاء باسم مصر عاليا.

تكريم اوائل الإسكندرية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تكريم اوائل الإسكندرية

أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع أبناءه المتفوقين بالشهادات العامة المختلفة، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة.

وحث المحافظ جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجههم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

تكريم اوائل الإسكندرية

وأكد الشريف أن الإسكندرية حريصة علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم. ووجه الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة.

تكريم اوائل الإسكندرية

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن التكريم اليوم تضمن تكريم 36 طالب بالثانوية العامة منهم 9 طلاب حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية.

تكريم اوائل الإسكندرية

وتكريم 12 طالب بالدبلومات الفنية منهم الأول جمهوري للدبلومات الفنية المهنية، والأول والخامس جمهوري للدبلومات الفنية لضعاف السمع. وكذلك تكريم 34 طالب بالشهادة الإعدادية حصلوا على الدرجات النهائية.

على هامش ذلك، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، المعرض الخيري "سفراء الخير" الذي تنظمه إدارة شرق التعليمية بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب الأكثر إحتياجا، ويأتي المعرض في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.