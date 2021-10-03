«جوجل» تتلقى 35191 شكوى من المستخدمين في الهند

ذكرت “جوجل”، عملاق محركات البحث في العالم، أنها تلقت 35191 شكوى من المستخدمين في الهند، وأزالت 93،550 محتوى بناء على تلك الشكاوى في شهر أغسطس الماضي.

ونقل موقع (لايف منت) التقني عن تقرير الشفافية الشهري الصادر عن جوجل، أن الشركة أزالت 651 ألفا و933 محتوى في أغسطس نتيجة الاكتشاف الآلي.

وكانت "جوجل" قد أزالت عددا كبيرا من المنشورات نتيجة الاكتشاف الآلي لها في الفترة الماضية في الهند.

وقدمت الشركة ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، هذه الإفصاحات كجزء من الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو.

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي. ويتم الأخذ في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين، فضلًا عن استعدادها لاستخدام أحدث التقنيات من أجل حلّ التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وعلى جانب آخر، دعت جوجل العالمية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، للتقديم إلى الإصدار الثالث من "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من يناير العام القادم، وعلى الشركات المهتمّة التقديم عبر الموقع الرسمي للبرنامج قبل 14 أكتوبر 2021.

حاز المشاركون بالإصدار الثاني بعرض أفكارهم ومشاريعهم التي طوّروها خلال البرنامج وبمساعدة من مختلف الخبراء، أمام عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار وأخرى ممثّلة لمنظمات تدعم الشركات الناشئة في أنحاء المنطقة من ضمنها شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار ووكالة التنمية الرقمية في المغرب (ADD).

ومسرّعة جوجل للأعمال الناشئة برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر، يستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي والاستثمار الأولي في المنطقة واستجابةً للصدى الذي تلقّاه آخر إصدارين من البرنامج وحتّى بعد انتهائه، سيتمّ الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة المختارة للمشاركة في الإصدار الثالث، وذلك في نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.