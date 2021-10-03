فيلم «خديجة» في عرض عالمي بمهرجان الجونة السينمائي

أطلق المخرج مراد مصطفى، المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلمه القصير خديجة، وذلك استعدادًا للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ستُقام في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر 2021.



وكشفت المقدمة الإعلانية، عن فتاة تحمل طفل حديث الولادة بين ذراعيها وتظهر عليها علامات التوتر في لحظة عبور القطار.

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في ال ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي إحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الاجواء المحيطة.



وتعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة La Belle Affairs Productions.

وتتولي الشركة الإيطالية لايتس اون توزيع الفيلم، ويقوم ببطولة خديجة " ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفي ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح ، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفي شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.



مراد مصطفي، مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل "سعاد" والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ ومهرجان برلين ٢٠٢١.

وكتب وأخرج فيلمين قصيرين هما "حنة ورد" و "ما لا نعرفه عن مريم" كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان "كليرمون فيران الدولي"، والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الأفلام القصيرة.