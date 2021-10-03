«تسلا» تُحقق رقمًا قياسيًا في تسليم السيارات الكهربائية

حققت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، رقما قياسيا في تسليم السيارات متجاوزة التقديرات المتوقعة، بإجمالي 241,300 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بزيادة 73% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن تسلا أنها نجت من أزمة الرقائق بشكل أفضل من منافسيها، حيث ارتفعت عمليات التسليم الإجمالية بنسبة 20% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 مقارنة بالربع الثاني، مسجلة بذلك المكاسب السادسة على التوالي على أساس ربع سنوي.

وقال محللون، إن زيادة الصادرات إلى أوروبا في الصين وإدخال نموذج Y أرخص سعرًا، ساعد في تعزيز إنتاج الشركة، متوقعين أن تقدم شركة صناعة السيارات الكهربائية 229,242 سيارة.

وارتفع إجمالي الإنتاج في الربع الثالث بأكثر من 15% إلى 237،823 سيارة مقارنة بالربع السابق.

وعلي صعيد اخر.. قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن شركة السيارات الكهربائية ملتزمة تجاه الصين، قائلاً:"إن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها في البلاد".

جاءت تعليقات ماسك في إطار أسئلة وأجوبة مسجلة مسبقًا في مؤتمر الإنترنت العالمي، الذي استضافته إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقبل أقل من أسبوعين، قال ماسك خلال المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة، إن صانعي السيارات الصينيين كانوا "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم".

وأضاف ماسك:"ملاحظتي الصريحة هي أن الصين تنفق الكثير من الموارد والجهود لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، مما يجعل الصين رائدة عالمياً في مجال الرقمنة".

وأكد أن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها وجهود البحث والتطوير في الصين.

ودعا ماسك في حديثه إلى حماية البيانات، محددًا أنواع البيانات المخزنة محلياً، والذي يأتي بعد حملة شنتها الصين ضد شركة تسلا، وحظر استخدامها من قبل بعض ضباط الجيش أو اقترابها من الثكنات العسكرية.