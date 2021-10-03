الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصدار 6500 قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفيات دمياط خلال شهر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر، نجحت في إصدار عدد ٦٥٠٠ قرار بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وبعض المستشفيات الخاصة والقوافل الطبية بين قرارات علاج دوائي وعمليات وجلسات غسيل كلوي كما تتم عملية صرف الأدوية بصيدليات العلاج على نفقة الدولة بصورة يومية بمعدل ١٦٠٠ تذكرة يوميا وتم القيام بعمل حوالي ٥٨٠ عملية على قوائم الانتظار بقرارات علاج علي نفقة الدولة ما بين جراحة عيون وجراحة عظام وجراحة مخ وأعصاب وقسطرة قلبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.

وأكدت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة نفقة الدولة أن إصدار القرارات وتجديدها يتم من خلال المنظومة الالكترونية الجديدة وجاري أيضا تفعيل خاصية إرسال رسالة قصيرة sms على أرقام تليفونات المرضي لتبليغهم عند صدور القرار وذلك لسرعة وصول العلاج لمستحقيه كما يتم ايضا التواصل من جانب الادارة لحل اي مشكلة تواجه المواطنين المنتفعين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وذلك حرصا على صحة المواطنين.

محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض صحة دمياط

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