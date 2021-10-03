إصدار 6500 قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفيات دمياط خلال شهر

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر، نجحت في إصدار عدد ٦٥٠٠ قرار بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وبعض المستشفيات الخاصة والقوافل الطبية بين قرارات علاج دوائي وعمليات وجلسات غسيل كلوي كما تتم عملية صرف الأدوية بصيدليات العلاج على نفقة الدولة بصورة يومية بمعدل ١٦٠٠ تذكرة يوميا وتم القيام بعمل حوالي ٥٨٠ عملية على قوائم الانتظار بقرارات علاج علي نفقة الدولة ما بين جراحة عيون وجراحة عظام وجراحة مخ وأعصاب وقسطرة قلبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.

وأكدت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة نفقة الدولة أن إصدار القرارات وتجديدها يتم من خلال المنظومة الالكترونية الجديدة وجاري أيضا تفعيل خاصية إرسال رسالة قصيرة sms على أرقام تليفونات المرضي لتبليغهم عند صدور القرار وذلك لسرعة وصول العلاج لمستحقيه كما يتم ايضا التواصل من جانب الادارة لحل اي مشكلة تواجه المواطنين المنتفعين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وذلك حرصا على صحة المواطنين.