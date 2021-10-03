«الجبير» يستقبل وزير خارجية فرنسا في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، بحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

لقاء في الإمارات

وجاء اجتماع وزير الدولة السعودي، مع وزير خارجية فرنسا في الرياض، عقب لقاء الأخير، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس السبت، خلال زيارة وزير خارجية فرنسا، إلى مقر الجناح الفرنسي في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تبادل الجانبان الحديث حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وأهمية الحدث العالمي في صنع مستقبل أفضل.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الخارجية الفرنسية، أن الوزير جان إيف لودريان سيزور دولة الإمارات السبت، للمشاركة في يوم فرنسا ضمن فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

"افتتاح إكسبو 2020 دبي"

وبدأ معرض "إكسبو 2020 دبي"، استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، حيث دشن المعرض العالمي انطلاقته التاريخية والاستثنائية في دولة الإمارات، مع "حفل القرن" الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة "الاستدامة والتنقل والفرص".