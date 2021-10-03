قبل العودة للمدرسة.. الربو عند الأطفال أسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه

مع عودة المدارس خلال فصل الخريف ومع تغير الجو، يكون الربو عند الأطفال من أخطر الأمراض التي تزيد خلال فصل الخريف والشتاء، والربو هو مرض التهابي مزمن يصيب الرئتين كما يسبب نوبات متكررة من انسداد مجرى الهواء، يمكن أن يكون الأطفال المصابون بالربو حساسين لبعض المحفزات مثل دخان السجائر وحبوب اللقاح والهواء البارد، وقد تؤدي هذه المحفزات إلى التهاب مجرى الهواء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط، وتشنج قصبي وصعوبة في التنفس أثناء نوبات الربو.

ووفقا لموقع "insider"، نرصد الأسباب والمخاطر والأعراض والعلاج والوقاية من الربو عند الأطفال قبل دخول المدارس.

- عوامل الخطر وأسباب الربو عند الأطفال

يحدث الربو بسبب تورم الممرات الهوائية التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين، و قد يجعل هذا الممرات الهوائية أضيق وأكثر حساسية من المعتاد.

كما قد يؤدي التعرض للمحفزات التالية إلى زيادة خطر الإصابة بالربو عند الأطفال، دخان ، التلوث ، هواء بارد ، الالتهابات مثل الإنفلونزا أو الزكام ، الحساسية من حبوب اللقاح ، فرو الحيوانات ، الغبار، نظام غذائي يفتقر إلى فيتامينات C و E وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

-علامات وأعراض الربو

السعال: قد يعاني الأطفال المصابون بالربو من سعال مستمر يأتي ويختفي.

الصفير: يُسمع صوت صفير أو تنفس صاخب في معظم الحالات.

ضيق التنفس: قد يعاني الأطفال المصابون بالربو من صعوبات في التنفس مثل أثناء ممارسة الرياضة.

ضيق الصدر: قد يؤدي ضيق مجرى الهواء إلى صعوبة استنشاق الهواء وزفيره.

- نصائح للوقاية من الربو

- حافظ على رطوبة منخفضة في المنزل باستخدام أجهزة إزالة الرطوبة (مجفف الهواء) إذا كنت تعيش في مناخ رطب.

- قلل من وبر الحيوانات الأليفة في المنزل عن طريق تنظيفه بالمكنسة الكهربائية إذا كان لديك حيوان أليف.

- استخدم مكيف الهواء في المنزل لتقليل دخول حبوب اللقاح إلى الداخل فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الرطوبة في الأماكن المغلقة والتعرض للغبار.

- تحقق من جودة الهواء الداخلي، واستخدم مرشح جسيمات صغير في نظام التهوية إذا لزم الأمر.

- تجنب التعرض للهواء البارد والهواء الجاف من خلال ارتداء قناع في الهواء الطلق.

- نظف المنزل بانتظام لتقليل الغبار إلى الحد الأدنى.