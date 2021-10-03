الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المركزي للتنظيم والإدارة يزور جامعة سوهاج لاعتماد مركز تنمية الموارد البشرية

جانب من الزياره
جانب من الزياره

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد فراج عضو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف إجراء زيارة ميدانية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة تمهيداً لاعتماده، بحضور المحاسب اشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، أماني عثمان المدير العام للتنظيم والإدارة بالجامعة ومسئول المركز.

وقال "عبدالخالق" إن الهدف من الزيارة هو تقييم القدرة المؤسسية والإمكانيات المادية المتوفرة بالمركز وقواعد تنظيم النشاط التدريبي داخله، وذلك تمهيداً لاعتماده، مضيفاً أن المركز يمثل خطوة إيجابية بالجامعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية للعاملين، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية مهاراتهم، الي جانب إعداد وتنمية جيل جديد من القيادات الإدارية.

وأوضحت أماني عثمان أنه خلال الزيارة تم تفقد قاعات التدريب، والتأكد من توافر  كافة الوسائل السمعية والبصرية اللازمة للنشاط التدريبي، ومدى ملائمة مناخ القاعات وتوفر الآثاث المناسب، ومعامل الحاسب الآلي واللغات، والتأكد من إرتباط شاشات العرض بشبكة الإنترنت، مضيفة أنه تم أيضاً مراجعة خطة النشاط التدريبي وأساليب التدريب المستخدمة والنماذج الورقية والإلكترونية وسجلات التدريب، وكافة قواعد الآمن والسلامة، من طفايات وخراطيم حريق وأجهزة إنذار، وتوافر مخرج الطوارئ واللوحات الإرشادية وأجهزة المراقبة، بالإضافة الي توافر كافتيريا واستراحة مجهزة للمدربين والمتدربين.

جدير بالذكر أن المركز يضم 3 مكاتب إدارية و7 قاعات تدريب مجهزة بكافة التقنيات الحديثة عالية الجودة.

كان نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت شعار "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم"، بالمقر القديم للجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من الحملة تكوين قاعدة من المتبرعين من طلاب الجامعة لدعم بنك الدم بالمستشفى الجامعي بالاحتياجات اللازمة وبصفة مستمرة، و زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم وإنعكاس ذلك على الصحة إيجابياً.

وأوضح "عبد الخالق" أن الحملة تأتي تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لسد العجز في أكياس الدم وتوفير الكميات اللازمة، والوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي لسد احتياج المصابين وإنقاذ حياتهم، مؤكداً أن عملية التبرع تتم بعد أخد جميع الاحتياطات الصحية اللازمة بداية من ارتداء الكمامة و الحفاظ على التباعد الاجتماعي و استخدام المطهرات اللازمة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية أن الحملة تأتي ايضاً تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، لافتاً الى أنه سيتم تنظيم عدد من الحملات المماثلة على مدار العام بشكل دوري بحرمي الجامعة الجديد والقديم.

المركزى مستوى اجتماع حملة سوهاج

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