الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم Halloween Kills فى مصر خلال 10 أيام

Halloween Kills
Halloween Kills

تستقبل صالات السينما في مصر 15 أكتوبر الجاري الفيلم العالمي Halloween Kills ضمن الخريطة السينمائية الجديدة.

والفيلم الجديد تدور أحداثه حول انضمام «لوري» لمجموعة من الناجين بعد نجاتها من الموت على يد القاتل مايكل مايرز، في محاولة لتشكيل فريق لمطاردة مايكل ومحاولة التخلص منه على أمل إيقاف سلسال لا ينتهي من الدم، وسط أجواء من الإثارة والأكشن والغموض والرعب.

الفيلم الجديد يشارك في بطولته أنطوني مايكل هال وجيمي لي كورتيس وجودي جرير وروبرت لونجستريت ونيك كاسل وأندي ماتيشاك، والفيلم من تأليف جون كاربنتر، ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.

في بداية الأمر تم الإعلان عن عرض الفيلم في 16 أكتوبر 2020، ولكن تم تأجيل العمل بسبب جائحة كورونا.

ويعد الفيلم الجزء الثاني في الثلاثية المخطط لها على مدار الأعوام القادمة، وكانت بداية خطة العرض من خلال الجزء الأول الذي عرض في 2018.

يأتي عرض الفيلم بعد أشهر من منح جمعية الفيلم الأمريكي فيلم الرعب المرتقب "Halloween Kills" التصنيف الرقابي (R)، وهو مناسب  لمن تجاوزوا السبعة عشر عاما من عمرهم، وتحدثت الجمعية في تقريرها عن كثرة العنف والمشاهد المفزعة الدموية خلال أحداث العمل، ووصفه البعض بالأكثر دموية في السلسلة بأكملها.

وكان الفيلم قد تعرض لمشكلات على مدار عام بعد انتشار فيروس كورونا وتفشيه في العالم كله، وتعرض لسلسلة من التأجيلات المتكررة، حيث كان من المفترض عرضه في السادس عشر من أكتوبر من العام الحالي، ولكن بسبب الإغلاق العام وتراجع السينمات عالميًا تقرر تأجيله إلى 15 أكتوبر 2021.

السينيمات أكتوبر الفيلم العالمي Halloween Kills Halloween Kills مصر أنطوني مايكل جيمي لي كورتيس

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