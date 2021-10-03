ليبيا تسجل 22 وفاة و750 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 189 حالة حرجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، باستقبال مختبراته 4967 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4219 عينة، فيما تأكدت إصابة 748 عينة، بنسبة حالات موجبة بلغت 15%.، فيما تم تسجيل 1531 حالة تعافٍ.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 341 ألفًا و839 إصابة، منها 74 ألفًا و737 حالة نشطة، بينما تعافى 262 ألفًا و416 حالة، وسجل المركز 4686 حالة وفاة، بحلول مساء أمس السبت.

وأظهر إحصاء لرويترز، اليوم، أن أكثر من 234.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4101.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.