الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسجل 22 وفاة و750 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 189 حالة حرجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، باستقبال مختبراته 4967 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4219 عينة، فيما تأكدت إصابة 748 عينة، بنسبة حالات موجبة بلغت 15%.، فيما تم تسجيل 1531 حالة تعافٍ.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 341 ألفًا و839 إصابة، منها 74 ألفًا و737 حالة نشطة، بينما تعافى 262 ألفًا و416 حالة، وسجل المركز 4686 حالة وفاة، بحلول مساء أمس السبت.

وأظهر إحصاء لرويترز، اليوم، أن أكثر من 234.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4101.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي ليبيا فيروس كورونا اصابات جديدة وفيات حالات شفاء حالات حرجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الإعصار شاهين.. فقدان شخصين أحدهما طفل فى «العامرات» بعمان

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

ضبط 4 بواقعة رقص شباب عراة بالسيوف في «زفة عفش» عروس بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة الطائفة اليهودية: افتتاح مؤتمر"موسى بن ميمون من قرطبة إلى القاهرة" بالجامعة الأمريكية

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل