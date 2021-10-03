المشدد 6 سنوات لعصابة «المزورين» في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، بمعاقبة -عاطلان- بالسجن لمدة 6 سنوات، لإدانتهما بتزوير المستندات الرسمية داخل شقة سكنية في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاط إجرامي، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات ومعدات تستخدم في تزوير المستندات الرسمية.

قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهمان، انهما احرزا أدوات ومعدات واختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد ايهام ضحاياهما بقدرتهما على انهاء أي معاملات حكومية في أي مكان، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهما.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الرسمية، حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومي بإسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، إضافة إلى عقود بيع أراضي وعقود زواج ، وطلاق، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة؟، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.