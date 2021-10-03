ضبط 4 بواقعة رقص شباب عراة بالسيوف في «زفة عفش» عروس بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية، 4 متهمين ، في واقعة رقص شباب عراة بالسيوف في عفش عروس بقنا.

و تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، بضبط 4 متهمين في واقعة الرقص عراة أثناء نقل عفش عروس بقرية النجاحية بدائرة المركز، و تم التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت صور تداولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشباب يرقصون عراة بحوزتهم سيوف ، أثناء توصيلهم "عفش" عروس ، بإحدى قرى مركز نجع حمادي، قد أثارت غضب أبناء محافظة قنا لخروج هؤلاء الشباب عن العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء قنا.

وظهر الشباب عراة النصف الأعلى من الجسد وبحوزتهم أسلحة بيضاء، و ألعاب نارية، يرقصون على أنغام "الدي جي"، أمام سيارة تحمل جهاز عروس، أثناء توصيله لعش الزوجية، كعادة اعتاد عليها الشباب في هذه القرية.

وطالب الأهالي، بسرعة التدخل لمنع إقامة مثل هذه الأعمال الغريبة على عادات أهالي قنا، وعدم تربية الأطفال على مثل هذه الأعمال التي تشجع على الإجرام والبلطجة.