ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تفاصيل مواعيد وأماكن القوافل الطبية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحرالأحمر، عن مواعيد واماكن القوافل العلاجية الشهرية التي تنظمها المديرية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالتنسيق مع وزارة الصحة وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

و أوضحت المديرية أنه من المقرر أن تنطلق القوافل يوم الأربعاء المقبل، بقريتى مرسى حميرة وابرق على أن تستغرق يومين هناك 5 و6 أكتوبر، للكشف الطبي وكذلك صرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المواطنين مجانا .

وتتجه القوافل حسب الخريطة الشهرية لها عن شهر أكتوبر الجاري الى مدينة حلايب وتستغرق هناك يومين 7 و8 أكتوبر، ثم بعد ذلك تنطلق إلى قريتى حدربة وابو رماد بحلايب وتستغرق ايضا يومين 9 و10 أكتوبر، وبعدها الى مرسى علم حيث قرى الشيخ الشاذلى وحماطة و أبوغصون لمدة يومين 11 و12 أكتوبر.

جولة وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر

وتنطلق بعد ذلك بقلب مدينة مرسى علم حيث مركز صحة الأسرة وتستغرق فيه يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، وبعد ذلك إلى قرية الحمروين شمال مدينة القصير وتستغرق ايضا يومين 15و 16 أكتوبر، ثم إلى قرية أم الحويطات لسفاجا لمدة يومين 17 و18 أكتوبر، وبعد ذلك إلى مدينة راس غارب وتحديدا قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وتستغرق يومين 19 و20 أكتوبر .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر في بيان له، ان القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة يتم إيفادها للقرى بمدن المحافظة بشكل شهرى ويتم خلالها الكشف وصرف العلاج والفحوصات مجانا.

جولة وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر

وكيل صحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات الغردقة

كان تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى حميات الغردقة أمس السبت، وبرفقته الدكتور خالد عبد الهادي وكيل المديرية،والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سمير مدير المكتب الفني، ومدير المستشفى الدكتور بدر قاسم، وذلك لمتابعة تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

جولة وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر

وتفقد "مرعي" أعمال التطوير الجارية وشدد على سرعة الانتهاء من المبنى الإداري وخزان منظومة الحريق، وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وخاصة بعد انتهاء المبنى الرئيسي، مؤكدًا انه في خلال شهر سيتم الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة للمستشفي.