صرف 25% من «تموين أكتوبر»

قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي، تلقى تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية في أول ثلاثة أيام من شهر أكتوبر إلى 25%.

وأضاف التقرير ‏أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم، وأن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.