الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 25% من «تموين أكتوبر»

سلع تموينة
سلع تموينة

قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي، تلقى تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية في أول ثلاثة أيام من شهر أكتوبر إلى 25%.

وأضاف التقرير ‏أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم، وأن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.

وزارة التموين سبتمبر المصرية مصري الأقصر نظم وزير التموي التجارة الداخلية وزير التموين عدد غذائي قبل الدقي المتحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر سبتمبر السلع التموينية محافظة الأقصر الرسم أحمد كمال المواطن السلع الغذائية دعم السلع علي المصيلحي مليون مواطن المعلومات رسم نظم المعلومات الاسبوع وزارة التموين والتجارة طن مكرونة عبر معاون الوزير الدكتور عمرو مدكور الأسبوع الأول يصل شهر اكتوبر الاسرة المصرية التموين والتجارة دعم السلع التموينية وزارة التموي الشركات التابعة التموين والتجارة الداخلية الشركات التاب عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية جودة السلع المتعاقد عليها ‏ وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي نسب صرف السلع التموينية نظام جديد

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