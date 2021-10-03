الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة طبية لـ«حياة كريمة» في أسوان اليوم

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية، اليوم الأحد ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك بمنطقة السلسلة مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وزارة الصحة والسكان حياة كريمه قوافل طبية

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