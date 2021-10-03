العلاقة بين الأم وابنتها.. الأهمية وطرق التحسين لإقامة الصداقة بينهم

تربط الأم والأبنة علاقة قوية، حيث إنها قدوتها الأولى وأول صديقة لها، وأول كل شيء هي والدتها، وبالنسبة للأم، فإن الابنة هي انعكاس لها، مع مرور الوقت، قد تستمر العلاقة في اتخاذ أدوار مختلفة، لكن المشاعر بين الأم وابنتها تظل فريدة، لأنها علاقة حب دائم غير مشروط.

وبحسب موقع “quickanddirtytips” نرصد العلاقة بين الأم وابنتها الأهمية وطرق التحسين

أنواع العلاقات غير الصحية بين الأم وابنتها

العلاقة المسيطرة

يعتقد بعض الناس أن السلوك المسيطر للأم هو أسلوب تربية طبيعي، و لكنها ليست كذلك فقد يسلب الابنة الحرية ويقلص رغباتها وشغفها.

الانفصال العاطفي

في حالة الاضطرابات العاطفية، عادة ما تبحث البنات عن أمهاتهن، وعندما لا تكون الأم متاحة، فقد تصبح وحيدة أو تقترب من فرد آخر من الأسرة (الجد، أو الأب، أو العم أو العمة).

إظهار الإنجازات فقط

في هذا النوع من العلاقات، تستخدم الأم ابنتها فقط لإظهار صفاتها أو إنجازاتها الجيدة، دون التفكير في ما تحبه ابنتها وما تكرهه، و الابنة غير سعيدة في معظم الأوقات، حيث تستخدم والدتها حياتها لجذب انتباه الآخرين.

الخلافات شائعة

الخلافات شائعة في أي علاقة، وتحدث أيضًا مع الأم وابنتها، عندما تصبح المعارك منتظمة، تنشأ القدرة التنافسية في العلاقة، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى الاستياء، والقتال المستمر بيننا غير صحي في العلاقة.

علاقة متشابكة

يُطلق على أحد الأنواع الشائعة للعلاقات المشتركة بين الأمهات والبنات علاقة متشابكة، والعلاقة حنون حيث تعامل الأم ابنتها كأفضل صديق، و كلاهما يشتركان في اهتماماتهما ومشاعرهما وأشياء أخرى كثيرة.

علاقة مبعثرة

القطيعة تعني التباعد العاطفي، وهناك أسباب مختلفة وراء إبعاد الابنة والأم، وقد يحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة، وبعض الأسباب تشمل طلاق الأم أو الزواج من شخص آخر أو ابنة أو أم وعدم احترام الزوج، وتجاهل حدود الأم والابنة في مثل هذه الحالات، هناك فرص قليلة لإصلاح العلاقة بين الأم وابنتها.

آثار العلاقة الخاطئة بين الأم وابنتها

تدني احترام الذات: العلاقة بين الأم وابنتها ستنعكس على مستقبل الأبنة، بشكل الرابط الصحي القدرة على الثقة بالنفس لكن العلاقة غير الصحية ستجعلها تشك في نفسها، مما يؤدي إلى تدني احترام الذات.

الاكتئاب : يمكن أن يكون فك ارتباط الأمهات مسؤولًا عن اضطراب الاكتئاب لدى الأطفال والشباب

قضايا التعلق : عندما تتعرض العلاقة الرئيسية في حياة المرأة، مثل علاقتها بوالدتها، إلى الجرح، فقد تواجه صعوبة في الثقة والبقاء وفية لعلاقاتها المستقبلية، قد تشعر بعدم الأمان عند الاتصال بالآخرين خلال مرحلة البلوغ.

العداء : عندما تكون العلاقة بين الأم وابنتها مختلة ، تنشأ صراعات مستمرة في المنزل، و هذا يترك أثرًا على الابنة، وقد تصبح عدائية وعدوانية حتى مع الآخرين.

طرق تحسين العلاقة بين الأم وابنتها

المستمع الجيد

في معظم الأوقات، قد تفترض أنك على حق، بدلاً من افتراض أي شيء، استمع جيدًا لأمك أو ابنتك، استمع دون مقاطعة أو تحليل، يمكنك طرح الأسئلة والحصول على الإجابات لتجنب المزيد من الخلافات أو الارتباك هذه هي طريقة الاتصال بسهولة.

فهم ابنتك

أنت لا تعرف أبدًا ما الذي تفكر فيه والدتك أو ابنتك حتى تكون في مكانها، وعندما تحاول أن تفهم من منظور والدتك أو ابنتك، فقد تجد أنه من السهل الوصول إلى أرضية مشتركة.

اتصال متبادل بينكم

تحدث معظم حالات سوء الفهم بسبب عدم التواصل على الإطلاق، و يجب أن تكون الأم وابنتها منفتحين على التواصل الصحي والصادق.

اجعلِ بينكم حدود

بغض النظر عن مدى قرب العلاقة بين الأم وابنتها، يجب أن تكون هناك حدود معينة، يمكن أن تكون الأم وابنتها صديقين حميمين، ولكن يجب أن تكون هناك حدود صحية، و هذا لا يساعد فقط في تحسين السندات ولكن أيضًا يحافظ على علاقة محترمة.

السماح والمغفرة

اترك بعض الضغائن واغفر للحفاظ على علاقات صحية، ويمكن أن تعاني الأم وابنتها من الكثير من النزاعات، ولكن في نهاية اليوم، اعملوا على التسامح ونسيان عناق دافئ.

القبول

الأم والابنة شخصان مختلفان لهما وجهات نظر مختلفة، فبدلاً من الجدال ومحاولة الفوز دائمًا في المناقشة، يجب على كل من الأم والابنة قبول أنه في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون هناك حلول مشتركة، من الأفضل الاتفاق على الاختلاف والمضي قدمًا في الحياة.