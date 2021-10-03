الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تاج الدين» يشيد بـ«التطور الهائل» في القطاع الصحي المصري

تاج الدين
تاج الدين

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، بالتطور الهائل الذي يشهده القطاع الصحي في مصر، والذي يبدو واضحًا من خلال عدد الأجهزة الطبية المتطورة التي يتم توريدها إلى مصر بأحدث التقنيات العالمية.

 وأثنى تاج الدين خلال زيارته إلى ألمانيا رفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبحث سبل التعاون بين البلدين على التعاون مع شركة "سيمنز" العالمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التشخيص والتسهيل على المرضى، بالإضافة إلى الوصول لكافة المواطنين في قرى الريف المصري من خلال إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". 

وأشار تاج الدين إلى أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين مصر وعدد من البلاد العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين خاصة مع دخول مصر ذروة الموجة الرابعة. 

دكتور محمد عوض تاج الدين الخدمات الصحية في مصر تطوير المنشآت الطبية شركة سيمنس العالمية التعاون المستمر خلال جائحة كورونا

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