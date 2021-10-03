وزيرة الصحة تبحث مع شركة المانية توريد 162 جهاز أشعة لتشخيص مرضى كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اجتماعًا بمقر شركة "سيمنز" الألمانية، و ناقشت توريد أجهزة الأشعة المقطعية لتشخيص مرضى الكورونا في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي 162 جهازًا، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة، مشيدة بمستويات التكنولوجيا العالية في تصنيع الأجهزة الطبية.

وأكد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن وزيرة الصحة أعربت عن رغبة وزارة الصحة والسكان المصرية في استمرار التعاون مع شركة "سيمنز".

التأكيد على أهمية استخدام قاعدة بيانات السيدات ضمن مبادرة صحة المرأة

وتابع أن الوزيرة استعرضت تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، و ناقشت سبل توريد 40 جهاز "ماموجرام" لفحص السيدات ضمن المبادرة واستخدامها في المستشفيات والعيادات المتنقلة، كما أكدت أهمية استخدام قاعدة بيانات السيدات ضمن المبادرة والذي سيكون له أثر كبير في تحسين ودقة معدلات التشخيص بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت أيضًا خلال الاجتماع، توريد أجهزة الأشعة إلى المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى توريد سيارات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى في القرى والمناطق النائية ضمن المبادرة، كما بحثت دعم مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توريد 12 جهاز أشعة مقطعية للمستشفيات بمحافظات المرحلة الاولى، بالإضافة إلى 42 جهاز لمستشفيات المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية.

عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر والجانب الألماني

ولفت إلى أن الوزيرة اتفقت على عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر والجانب الألماني لزيادة كفاءة العنصر البشري وتدريب الأطباء المصريين على نظم الذكاء الاصطناعي، كنا ناقشت سبل التعاون المشترك لتوثيق أساليب التشخيص في مصر باستخدام أجهزة الأشعة الدقيقة الخاصة بشركة "سيمنز"، حيث رحبت شركة "سيمنز" بتلك الخطوة وطالبت ببدء العمل للنشر الدولى للأبحاث العلمية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وشركة "سيمنز" الألمانية.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد توجهت الثلاثاء الماضي، إلى دولة ألمانيا على رأس وفد كبير، في زيارة استغرقت ٤ أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.