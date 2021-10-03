محافظة القاهرة: نقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجمع الباقيات الصالحات

أعربت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة عند مدى فخرها وسرورها اثناء تواجدها مع الآباء والأمهات فى مجمع الباقيات الصالحات للعناية بالمسنين ومرضى الزهايمر بحي المقطم، الصرح الخيرى العملاق الذى أنشأ لرعاية فئة هامة من المواطنين والعناية باحتياجاتهم الخاصة ورعايتهم.

واكدت نائب المحافظ أنها تعبر عن ابلغ مشاعر الاحترام والتقدير تجاه السادة القائمين على دعم هذا الصرح الذى له بالغ الأهمية لرعاية أباءنا وأمهاتنا من كبار السن و الذي أنشأته الراحلة الداعية الاسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى وتقوم بإدارته حاليًا نجلتها الدكتورة مروة ياسين .



وأكدت نائب محافظ القاهرة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجمع الباقيات الصالحات الذى يسعى لاستكمال مستشفى الزهايمر بعد توفير الأجهزة اللازمة عن طريق التبرعات ومشاركة المجتمع المدنى.

يذكر أنه تم إنشاء مجمع الباقيات الصالحات بهدف سد القصور في التعامل مع المسنين من مرضى الزهايمر سواء القادرين أو غير القادرين بهدف تقديم الرعاية الشاملة لهم الطبية والغذائية والنفسية والاجتماعية.



ويضم المجمع دار "أبي" لاستضافة مرضى الزهايمر من الرجال، ودار "أمي" لاستضافة مرضى الزهايمر من السيدات ، إلى جانب دار استضافة نهارية للمسنين عند تواجد أبنائهم بالعمل ، كما تم استحداث إدارة "المواساة" لكفالة المسن بمنزله وتوفير احتياجاته من أدوية ومستلزمات ومتطلبات شخصية.



كما يضم المجمع مستشفى يعد الأول فى الشرق الأوسط متخصص فى أمراض الشيخوخة والزهايمر على وجه الخصوص ويتكون من ٧ أدوار على مساحة ٨ آلاف متر وتضم ١٠٠ سرير و٣ غرف عمليات وتهدف إلى تقديم العلاج المجاني لغير القادرين من مرضى الشيخوخة والزهايمر ، كما تضم ٢٥ عيادة تتوافر بها كافة التخصصات ومنها عيادة للاكتشاف المبكر لمرضى الزهايمر، وتقدم العيادات كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والغذائية والاجتماعية، ويتم متابعة المرضى سواء بالإقامة بالمستشفى او بالمتابعة الخارجية .



ويضم مجمع الباقيات الصالحات دار "ضنايا" لاستضافة مرضى الأورام من الأطفال وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية لهم وتوفير وسيلة مواصلات لنقلهم لمستشفى ٥٧٣٥٧، كما يوجد مؤسسة "ضنايا" لمحو الأمية والتي حققت نجاحات كبيرة في المنطقة الجنوبية.



ويقوم المجمع بعمل قوافل لتوصيل المياه والصرف الصحي للقرى الفقيرة بالتعاون مع المحافظات المختلفة، كما يقوم بكفالة القرى الفقيرة ماديا وغذائيا.