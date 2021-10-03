إثيوبيا تعتقل بشكل تعسفى أحد كبار قادة تيجراى السابقين لتنديده بالانتهاكات

ألقت الحكومة الإثيوبية القبض على أحد المسئولين الكبار السابقين في الحكومة لأقليم شعب تيجراي “أبرهة ديستا” بشكل تعسفي مع توجيه اتهامات له بالتحريض على الصراع بين شعب تيجراي والحكومة المركزية وحيازة سلاح غير قانوني، حيث مثل ديستا أمس السبت أمام المحكمة وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 في منطقة تيجراي الشمالية بين الحكومة الفيدرالية والقوات المتحالفة مع الحزب الحاكم في المنطقة ، جبهة تحرير شعب تيجراي.

بعد فترة وجيزة، استولت الحكومة الفيدرالية على عاصمة تيجراي وعينت إدارة مؤقتة لتيجراي.

وكان في السابق عضوًا في حزب "أرينا" المعارض في تيجراي، والذي قاوم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، وأمضى ثلاث سنوات في السجن في ظل الحكومة السابقة التي تقودها الجبهة. وهو أعلى مسؤول في الإدارة المؤقتة يتم توقيفه.

واحتفظ أبرهة بمنصبه حتى أواخر يونيو، عندما استعادت القوات التيجراية معظم تيجراي وغادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتم القبض عليه هناك يوم الخميس، بعد يوم واحد من كتابته رسالة مفتوحة إلى عمدة أديس أبابا الجديد على فيسبوك يدين الاعتقالات التعسفية ضد أتباع تيجراي العرقية والتمييز المتزايد.

ووجد تحقيق أجرته رويترز في وقت سابق هذا العام أن الشرطة الإثيوبية ألقت القبض على مئات من عرقية التيجراي في أديس أبابا دون توجيه اتهامات إليهم.

وقال محامي أبرهه لرويترز : إن أبرهة تم احتجازه لمدة تسعة أيام.

ووفقا لرويترز: كانت هناك انتقادات دولية متزايدة للأوضاع في تيجراي، حيث حذرت الأمم المتحدة مئات الآلاف من الناس من المجاعة فضلا عن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.

و تواجه جميع الأطراف المتقاتلة في شمال إثيوبيا إمكانية فرض عقوبات من الحكومة الأمريكية.