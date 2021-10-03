مصرع موظف وإصابة طالب صدمتهما سيارة وفر سائقها هاربا بكفر شكر

لقى موظف مصرعه وأصيب طالب، إثر اصطدام سيارة بهما خلال قيادتهما دراجة نارية بطريق قرية المفتى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد باستقبال جثة متوفى ومصاب، إثر ادعاء اصطدام سيارة بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتى، وفر قائدها هاربا.

وانتقل على الفور الرائد طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر الى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كلا من "محمد ج ح"، 27 سنة، موظف، ومقيم دائرة المركز، مصاب بنزيف داخلى بالمخ وكسور متعددة بالجسم، وتوفى فور وصوله للمستشفى، و"محمد ع ح"، 14 سنة، طالب، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لدراجة نارية بدون لوحات معدنية بطريق عزبة المفتى دائرة المركز، اصطدمت بهما سيارة وفر قائدها هاربا تاركا السيارة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.