ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضاء برفع الحظر المفروض على حسابه على منصة التدوينات القصيرة (تويتر).



وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأحد - الطلب إلى قاض فيدرالي بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائي ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.



يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه في العام الماضي والتي باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالي جو بايدن.



وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكي السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التي شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.

وعلى صعيد آخر، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، إلى 43.6 مليون إصابة، إلى جانب 700 ألف و504 وفيات، حتى الساعة الثالثة وثمان دقائق ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة الوطنية في عدد الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.73 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.



وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 3.62 مليون شخص.



وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتسجيل 290 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.