الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر

ترامب
ترامب

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضاء برفع الحظر المفروض على حسابه على منصة التدوينات القصيرة (تويتر).


وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأحد - الطلب إلى قاض فيدرالي بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائي ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.


يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه في العام الماضي والتي باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالي جو بايدن.


وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكي السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التي شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.

 

وعلى صعيد آخر، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، إلى 43.6 مليون إصابة، إلى جانب 700 ألف و504 وفيات، حتى الساعة الثالثة وثمان دقائق ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة الوطنية في عدد الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي.


وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.73 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.


وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 3.62 مليون شخص.


وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتسجيل 290 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الرئاسة صور تويتر الرئيس الامريكي الأحد البيت الأبيض بايدن امريكية ترامب دونالد ترامب تنفيذي أمريكي جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

فائدة جديدة لوجبة الإفطار.. تحمى من خطر الإصابة بمرض السكرى

منظمة أوروبية: الإخوان تحاول التغلغل فى القارة الآسيوية

تقرير إيطالى: النظام الإثيوبى يريد الإفلات من عقاب المجتمع الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين