الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة أمريكية تسدد 23 مليون دولار تعويضا عن تلويثها مياه الشرب

دولارات
دولارات

وافقت شركة لإنتاج البلاستيك في نيويورك على تسوية تسدد بمقتضاها أكثر من 23 مليون دولار تعويضا عن حالات تلوث تسببت فيها.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، كان ثمانية مدعين قد أقاموا دعوى قضائية، حسب تقارير نشرت اليوم تفيد بأن الشركة - مقرها بلدة بيترسبيرج بولاية نيويورك - تسببت في تلوث مياه الشرب للمواطنين بحامض كيميائي مسرطن من محطة قريبة وقد تبين ذلك من تحليل دماء بعض المواطنين.


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن نمو الحيوانات تأثر سلبيا عندما تم إعطاء بعض حيوانات المعامل جرعات كبيرة من هذا الحامض الكيميائي والذي ثبت أن له ضررا بالحيوانات كذلك.

وعلى صعيد آخر، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، إلى 43.6 مليون إصابة، إلى جانب 700 ألف و504 وفيات، حتى الساعة الثالثة وثمان دقائق ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة الوطنية في عدد الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي.


وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.73 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.


وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 3.62 مليون شخص.


وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتسجيل 290 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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