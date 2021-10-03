5000 مواطن فى بوخارست يحتجون على إلزامهم بارتداء الكمامات

تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة الرومانية، بوخارست، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق في حالات كورونا.

وقام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: الحرية.

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12590 حالة جديدة أمس السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة.

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما.

وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست 8 لكل 1000 مقيم.



أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و004101.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 702770 43721128

الهند 448573 33791061

البرازيل 597255 21445651

المملكة المتحدة 136910 7871014

روسيا 418016 7560767

تركيا 64432 7209667

فرنسا 116759 7018367

إيران 120880 5611700

الأرجنتين 115225 5258466

إسبانيا 86463 4961128

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22344 2007227

37 ‬‬‬‬- المغرب 14315 934828

‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10736 825245

46 - الإمارات 2100 736524

47 ‬- تونس 24921 707983

49 - لبنان 8399 625445