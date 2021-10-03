الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5000 مواطن فى بوخارست يحتجون على إلزامهم بارتداء الكمامات

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة الرومانية، بوخارست، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق في حالات كورونا.

وقام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: الحرية.

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12590 حالة جديدة أمس السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة.

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما.

وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست 8 لكل 1000 مقيم.

 
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و004101.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 702770 43721128
الهند 448573 33791061
البرازيل 597255 21445651
المملكة المتحدة 136910 7871014
روسيا 418016 7560767
تركيا 64432 7209667
فرنسا 116759 7018367
إيران 120880 5611700
الأرجنتين 115225 5258466
إسبانيا 86463 4961128

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22344 2007227
37 ‬‬‬‬- المغرب 14315 934828
‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10736 825245
46 - الإمارات 2100 736524
47 ‬- تونس 24921 707983
49 - لبنان 8399 625445

 

بوخارست الارتفاع المثير للقلق الكمامات حركة المرور المتظاهرون الإصابات اليومية كوفيد-19 الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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