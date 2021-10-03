الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا فى أمريكا: 43.6 مليون إصابة و700 ألف و504 وفيات

كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، إلى 43.6 مليون إصابة، إلى جانب 700 ألف و504 وفيات، حتى الساعة الثالثة وثمان دقائق ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة الوطنية في عدد الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي.


وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.73 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.


وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 3.62 مليون شخص.


وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتسجيل 290 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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