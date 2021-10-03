الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا ستطالب الزائرين الأجانب بالتطعيم الكامل قبل الوصول إلى البلاد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن وزير الاستجابة لـ "كوفيد19-" في نيوزيلندا كريس هيبكنز اليوم الأحد أن حكومة بلاده ستطالب جميع غير المواطنين بالتطعيم الكامل قبل وصولهم إلى البلاد.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال هيبكنز في بيان إنه سيبدأ العمل بإجراء المواطنين غير النيوزيلنديين اعتبارا من أول نوفمبر.


 وتابع إن "التطعيم هو الإجراء الأكثر فاعلية ضد انتقال عدوى كوفيد19- وضد خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة".

 

و قال هيبكنز:"هذه خطوة مهمة في إستراتيجيتنا لإعادة ربط نيوزيلندا" بالعالم.
 

وأضاف "أنه حتى حالة إصابة واحدة تشكل خطراً. ومع ذلك، فإن معدلات التطعيم المرتفعة على نطاق واسع ستعني المزيد من الحريات، وتقليل القيود، والثقة التي تقدمها الحماية من الفيروس يوما بعد يوم".
 

وسيستمر العمل بإجراء خضوع أولئك الذين يدخلون نيوزيلندا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا كما سيظل العديد من المسافرين بحاجة إلى إثبات سلبية فحص كوفيد19- خلال 72 ساعة من رحلتهم الأولى.
 

ولن يطبق هذا الشرط على مواطني نيوزيلندا واللاجئين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا و الذين لا يستطيعون التطعيم لأسباب طبية. 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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وائل لطفي

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