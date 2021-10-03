الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع البريطانى يهدد بشن هجمات سيبرانية على بعض الدول

وزير الدفاع البريطانى
وزير الدفاع البريطانى

هدد وزير الدفاع البريطاني، بين واليس، بتنفيذ المملكة المتحدة هجمات سيبرانية ضد الدول التي ستحاول إلحاق أضرار ببريطانيا.

وقال واليس، في حديث لصحيفة "ساندي تيليجراف" نشر السبت، تعليقا على إنشاء القوات السيبرانية الوطنية في بريطانيا في نوفمبر العام الماضي: "بعض الدول الأجنبية تشن حربا سيبرانية علينا كل يوم. يحق لنا بالتوافق مع القانون الدولي الدفاع عن أنفسنا. سنحمي أنفسنا من العمليات السيبرانية في حال كانت خطيرة ومخربة ومضرة".

وتابع: "إحدى الوسائل التي يمكن عبرها تحقيق ذلك تتمثل في تفكيك مفعول الأدوات التي تستخدم ضدكم. على سبيل المثال، في حال استغلال دولة معادية خادما لاستخدام برامج الفدية أو معدات التجسس أو المعلومات الخاطئة ضدكم، من الممكن أن تستخدموا آليات سيبرانية هجومية للقضاء على هذه الخوادم".

وأردف: "تستطيع الوسائل السيبرانية الهجومية القيام بأشياء كثيرة بما في ذلك مطاردة المتحرشين بالأطفال وشبكاتهم، ومطاردة الإرهابيين وشبكاتهم، وبالطبع، ملاحقة الدول المعادية إذا قررنا فعل ذلك".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 121 وفاة جديدة بكوفيد-19 و30301 إصابة في تراجع طفيف عن البيانات المسجلة في اليوم السابق وهي 127 وفاة و35577 إصابة.

وطبقًا للبيانات، زادت حالات الإصابة خلال السبعة أيام الماضية بنسبة 3.1 بالمائة عن الأسبوع السابق، في حين تراجعت حالات الوفاة اليومية، في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة، بنسبة 17 بالمائة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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