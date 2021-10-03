السعودية.. أمر ملكى بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس "الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين" من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه".

وأضافت أنه "عيّن الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

و على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة السعودية: تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى .8722

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و.221

كما لفتت إلى تسجيل 55 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 536 ألفا و281.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.