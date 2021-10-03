الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى يحث السودان على التحرك قدما نحو الحكم المدنى

نيد برايس
نيد برايس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان حث الساسة السودانيين على إحراز "تقدم سريع" نحو الحكم المدني.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء  "سونا" السودانية، جاء ذلك خلال لقاء فيلتمان برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ضمن زعماء سياسيين آخرين.

 

وقال برايس إن فيلتمان دعا السلطات السودانية إلى "التوصل إلى توافق بشأن الموعد" الذي تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة.

 

وأضاف برايس أن "الانحراف عن هذا المسار والتقاعس عن الوفاء بالمعايير الرئيسية سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات الأمريكية الكبيرة".

 

وزار المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان السودان في الفترة من 28 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر بعد أسبوع من محاولة انقلاب أثارت التوترات بين الجماعات المدنية والعسكرية التي تتقاسم السلطة في البلاد.

 

وعلى صعيد آخر، كشفت سلطات الهجرة في جنوب السودان عن دخول ما لا يقل عن 40 أفغانيا إلى جنوب السودان دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس إدارة الهجرة والجوازات والسجل المدني الفريق "أتيم مرول"، خلال اجتماع له مع عدد من قادة القطاع: أن اللاجئين الأفغان الذين دخلوا البلاد بطريقة غير معلومة يقيمون في مكان واحد، وقد طلب اللاجئون من المواطنين المحليين تقديم الدعم لهم.

 

كانت أوغندا أولى الدول الأفريقية، التي استقبلت مهاجرين أفغان في أواخر أغسطس الماضي، بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان في منتصف الشهر ذاته، إذ أكدت وزارة خارجية أوغندا استقبال 51 لاجئا أفغانيا حينها.

 

وجاءت استضافة أوغندا للاجئين الأفغان بناء على طلب الولايات المتحدة باستضافة الأشخاص "المعرضين للخطر" من الأفغان وغيرهم من الجنسيات الأخرى، مؤقتا لحين نقلهم إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

 

وتستضيف أوغندا أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، كما أنها البلد الرابع الأكثر استضافة للاجئين على مستوى العالم، حيث تأوى أوغندا ما يزيد عن 1.5 مليون لاجئ من مختلف الدول.

قدم السودان المبعوث الأمريكي الأم الأمريكي مبعوث مدن المدني المبعوث أمريكي سودان

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