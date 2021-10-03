وزيرة التجارة والصناعة: الجناح المصرى فى معرض «إكسبو دبى 2020» يشهد إقبالا كبيرا

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن كل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية يتضمنها معرض "إكسبو دبي 2020، منوهة في الوقت ذاته بأن الجناح المصري هناك يشهد إقبالا كبيرا.



وأضافت "جامع"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون إي"، أن: "الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي 2020"، في منطقة متميزة جدا ويقع بين جناحي "الإمارات والصين"، ومقام على مساحة 3 آلاف متر ومكون من 3 طوابق، وتم تصميمه على طراز معماري مميز جدا".



وتابع: "أن كل من ينظر إليه من بعيد يعرف أنه الجناح المصري، نظرا لوجود رأس توت عنخ آمون، وحرصنا على دمج الحضارة والعراقة والتطور الذي تشهده البلاد".



وبينت أن المعرض يتضمن أحد التوابيت الخشبية المكتشفة حديثا وقصة هذا التابوت، علاوة على عدد من المستنسخات الأثرية، كما أن هناك عرضا للمشروعات العملاقة التى نعمل عليها الآن والتي تمت خلال السنوات الماضية ومنها المدن الذكية وقناة السويس الجديدة.



وأشارت إلى أن كل دولة تعرض كافة إنجازاتها في "إكسبو دبي 2020".

وفي وقت سابق، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع «حياة كريمة» له 3 محاور، أولها بنية تحتية في جميع القرى من رصف وغاز وتأهيل مساكن وبنية تحتية، والثاني التنمية المجتمعية بما يخص الصحة والتعليم، والثالث التنمية الاقتصادية وهو محور مهم للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة والصناعة، للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت: «خلاصة محور التنمية الاقتصادية، هو توفير فرصة عمل لائقة لكل مواطن بالقرى، من خلال التوظيف والاستفادة من القدرات والمهارات في تنفيذ مشروعات».

واستكملت: «هناك كثير من الصناعات تعمل بشكل غير رسمي في القرى، بسبب عدم إتاحة المكان المناسب لها، وتم الاتفاق على إنشاء مجمعات صناعية بالقرى كورش أو مصانع صغيرة، يتضمن معرض لتسويق المنتجات، بشكل لائق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية».

وأكدت أن الجهاز قام بزيارات لجميع القرى، يستعرض عدد السكان ومعدل البطالة ونسبة الذكور والإناث وميزة كل قرية والصناعات بها، وتم إعداد دراسات جدوى استرشادية لإنجاح مشروعات بهذه القرى مع تمويل ميسر، لتوفير مصدر دخل لهؤلاء، وهناك متابعة دورية من مجلس الوزراء لاستعراض الجهود من كل جهة ومتابعة لمعدلات الإنجاز.