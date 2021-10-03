الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الصحة: 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى السبت.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 761 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و 17399 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة فيروس كورونا الرعاية الطبية منظمة الصحة العالمية المتعافين من الفيروس التواصل المجتمعي

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