عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا العودة للمطالبة بتقسيم 1947

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض على السلطة الفلسطينية الذهاب لخيارات أخرى، كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم عام 1947".

وخلال استقباله فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قال عباس إن "رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام (الأبارتهايد) والفصل العنصري".

وطالب المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

و على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 679 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين- أنه تم تسجيل 1773 حالة تعافٍ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن هناك 66 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 179 مصابًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.