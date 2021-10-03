إيران تعلن عن تفكيك 4 عصابات لتهريب الأسلحة فى محافظة خوزستان

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان في إيران، عن تفكيك أربع عصابات لتهريب السلاح وضبط 65 قطعة سلاح.

وقال سيد محمد صالحي، العميد في قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان، إنه "تم التعرف على أعضاء 4 عصابات لتهريب الأسلحة والذخائر في مدينة أهواز، عقب عمليات تتبع ورصد تحركات مهربي الأسلحة والذخيرة، بالاعتماد على الرصد الاستخباراتي".

وأضاف أن "عناصر شرطة الاستخبارات والأمن العام حددوا موقع مستودع الأسلحة في المدينة، واعتقلوا 11 مهربا في مخابئهم في أربع عمليات منفصلة، وعثروا على 65 قطعة سلاح".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم 14 ألفا و525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و601 ألف و565 حالة.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إلى أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفا و663 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و53 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.