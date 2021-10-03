الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوات لإدانة انتهاكات يتعرض لها الصحفيين فى المناطق الخاضعة للحوثيين

معمر الإرياني
معمر الإرياني

دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين بإدانة الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والضغط لوقفها وملاحقة المسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.


وأدان معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ما تعرض له الصحفي عبدالرحمن الغابري على يد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من اعتقال ومصادرة كاميرته وتلفونه الشخصي، ومنعه وفريقه من تصوير فيلم توثيقي عن صنعاء القديمة .. موضحا أن هذا الاعتداء امتداد لنهج المليشيا الحوثية في تكميم الأفواه وقمع الحريات، والحملة المسعورة التي شنتها على الصحفيين والإعلاميين منذ بدء الانقلاب.


واشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي تعتبر ممارسة العمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها جريمة تستحق العقاب، حيث تعرض المئات من الصحفيين للقتل والتشريد والاختطاف من منازلهم ومقار اعمالهم، واخفوا قسريا لسنوات، وتعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالاعدام.

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