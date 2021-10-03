«الطوارئ والأزمات» الإماراتية تحذر من إعصار «شاهين»

توقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات، يوم السبت، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من البلاد اعتبارا من اليوم الأحد بالحالة المدارية “شاهين”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق العامري: "نوصي المواطنين، وتحديدا القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية، باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي".

وأضاف: "كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

وتابع: "نود تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة".

بدوره، قال المتحدث عن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، محمد العبري: "من بعد ظهر ومساء يوم الأحد 3 أكتوبر تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة".

كما دعا "الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 305.131 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 736.524 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة اليوم، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات 2.100 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 331 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 729.242 حالة.