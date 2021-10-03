تظاهرة حاشدة فى العاصمة الرومانية احتجاجا على قيود كورونا

تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة الرومانية، بوخارست، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق في حالات كورونا.

وقام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: "الحرية".

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12590 حالة جديدة ا السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة.

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما.

وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست 8 لكل 1000 مقيم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.