الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهرة حاشدة فى العاصمة الرومانية احتجاجا على قيود كورونا

تظاهرة فى العاصمة
تظاهرة فى العاصمة الرومانية

تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة الرومانية، بوخارست، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق في حالات كورونا.

 

وقام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: "الحرية".

 

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12590 حالة جديدة ا السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة.

 

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

 

وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما.

 

وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست 8 لكل 1000 مقيم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

على روما العاصمة ظاهرة كورونا قيود قيود كورونا عاصمة الرومان تظاهرة كورون الرومانية الروماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

وزير الدفاع البريطانى يهدد بشن هجمات سيبرانية على بعض الدول

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

عمران خان: نجرى محادثات مع «طالبان باكستان» لتحقيق المصالحة

السعودية.. أمر ملكى بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين