الكاظمى: العراقيون سيعبرون عن عمق وأصالة شعبنا خلال الانتخابات المقبلة

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تقديم مشروع لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، فيما أشار إلى أن العراقيين سيعبرون عن عمق وأصالة الشعب العراقي خلال الانتخابات المقبلة.



وقال الكاظمي وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".



وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".

وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الصحة العراقية، عن عوامل ساهمت في تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما أكدت أن الإجراءات الحكومية دفعت لزيادة عدد متلقي اللقاح المضاد للفيروس في الفترة الماضية.

وأعلنت الوزارة عن إتمام تطعيم 4 ملايين و807 آلاف و179 شخصًا باللقاح المضاد لكورونا في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن نسبة الذين تلقوا اللقاح ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يرجع للجهود الكبيرة لرجال وزارة الصحة، فضلا عن تطبيق الخطة الحكومية الواسعة لزيادة كمية اللقاحات، والعمل في أيام الجمعة والعطل الرسمية، حسبما ذكرت قناة العراقية الإخبارية.

وتابع أن "جميع هذه العوامل أدت الى زيادة اعداد العراقيين المتلقين للقاح كورونا، الأمر الذي ساهم في احتواء الإصابات".

وأضاف أن وزارة الصحة العراقية تحذر من احتمالية وجود موجات وبائية أخرى، وهذه حقيقة علمية واقعية على الرغم من الانخفاض النسبي الملحوظ بالحالات المسجلة، لكن خطر وجود موجات وبائية جديدة أو حدوث حالات من الاصابات الخطرة ما زال قائمًا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.