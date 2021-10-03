فيتنام تتلقى 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

استقبلت فيتنام مليونا و499 ألفا و940 جرعة لقاح من فايزر من قبل الولايات المتحدة من خلال آلية الوصول إلى اللقاح العالمية كوفاكس.



وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية أن الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب ثلاثة تبرعات سابقة للقاحات من الولايات المتحدة إلى فيتنام من خلال كوفاكس، بإجمالي 7.5 مليون جرعة حتى الآن، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم عن سفارة الولايات المتحدة في هانوي.



وأفادت السفارة بأنه بالإضافة إلى التبرع باللقاح، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 26.7 مليون دولار للمساعدة المتعلقة بكورونا لفيتنام منذ بداية الوباء.



وقامت فيتنام بتطعيم حوالي 33.1 مليون شخص بلقاح واحد على الأقل من لقاحات كورونا بينما تم تطعيم حوالي 9.8 مليون شخص بشكل كامل.



وتهدف فيتنام إلى تأمين 150 مليون جرعة لقاح كورونا لتغطية ما لا يقل عن 70 في المائة من سكانها بحلول العام المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.