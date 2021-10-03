الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تتلقى 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

استقبلت فيتنام مليونا و499 ألفا و940 جرعة لقاح من فايزر من قبل الولايات المتحدة من خلال آلية الوصول إلى اللقاح العالمية كوفاكس.


وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية أن الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب ثلاثة تبرعات سابقة للقاحات من الولايات المتحدة إلى فيتنام من خلال كوفاكس، بإجمالي 7.5 مليون جرعة حتى الآن، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم عن سفارة الولايات المتحدة في هانوي.


وأفادت السفارة بأنه بالإضافة إلى التبرع باللقاح، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 26.7 مليون دولار للمساعدة المتعلقة بكورونا لفيتنام منذ بداية الوباء.


وقامت فيتنام بتطعيم حوالي 33.1 مليون شخص بلقاح واحد على الأقل من لقاحات كورونا بينما تم تطعيم حوالي 9.8 مليون شخص بشكل كامل.


وتهدف فيتنام إلى تأمين 150 مليون جرعة لقاح كورونا لتغطية ما لا يقل عن 70 في المائة من سكانها بحلول العام المقبل.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الولايات المتحدة جديدة جديد فيتنام مليون دولار صحيفة حلو تبرعات تبرع كورونا لقاح كورونا لقاحات التبرع مليون شخص لقاحات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

إصابة أكثر من 60 شخصا جراء إعصار «شاهين» جنوب شرق إيران

رئيس الوزراء اليمنى يوجه بوضع حد سريع للأحداث المؤسفة بمديرية كريتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين