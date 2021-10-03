عمان ترفع جاهزيتها للتعامل مع إعصار شاهين واجتماع طارئ للجنة العسكرية للجيش

أكّدت القوات المسلحة بسلطنة عمان جاهزيتها التَّامة وتسخير الإمكانات للتعامل مع الحالة المدارية "إعصار شاهين" التي تشهدها السلطنة حاليا؛ سعيا منها بالتعاون مع الإدارات الأخرى بوزارة الدفاع في تقديم أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة في مثل هذه الحالات الطارئة، في إطار خطة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القوات المسلحة بسلطنة عمان استعدت فور الإعلان عن هذه الحالة المدارية وتطور تصنيفها، من خلال تفعيل خططها الموضوعة وتطويرها وفقًا لهذه الحالة المدارية، حيث جرى توجيه الادارات والجهات التابعة للقوات المسلحة والمتمثلة في الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية بالإضافة إلى الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع لتقديم العون والمساعدة للمواطنين والمقيمين في المحافظات والولايات التابعة لها والتي من المتوقع أن تتأثر بالحالة المدارية "شاهين".



ونتيجة لذلك؛ عقدت اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة اليوم اجتماعها بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة ، للوقوف على كافة الأمور المتعلقة بالاستعدادات والجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية "شاهين".



وقد ترأس الاجتماع العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان القوات المسلحة العمانية للعمليات والتخطيط وبحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني وقوة السلطان الخاصة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع والهيئة الوطنية للمساحة.



وأطلعت اللجنة على الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت - منذ الإعلان عن الحالة المدارية "شاهين" وتطور تصنيفها - حيث جرى تفعيل اللجان الفرعية العسكرية في المحافظات التي من المتوقع أن تتأثر لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية كما تم خلال الاجتماع الوقوف على جاهزية التشكيلات والقواعد والوحدات في قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين والمقيمين وفقا لمتطلبات الموقف، حيث تتابع اللجنة سير أعمال اللجان الفرعية العسكرية وكافة التشكيلات والوحدات المنتشرة ميدانيا بما يتطلب وتطورات الموقف وفقاً للخطة العامة للجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.



من ناحية أخرى عقدت الإدارات المختلفة لبلديات ومديرات وولايات الخابورة وجنوب العمامات وبلدية مسقط والخابورة والشرقية والباطنة والظاهرة وبلدة لوى، بسلطنة عمان عدة اجتماعات طارئة لمتابعة تطورات الحالة المدارية لإعصار "شاهين" التي ستتأثر بها السلطنة للاتفاق على أماكن للإيواء وتحديد عدد من مدارس الولايات والمدربات لتكون مراكز للإيواء وتخصيص مشرفين على هذه المراكز مع أرقام التواصل

إضافة لمناقشة خطط الإيواء وإبلاغ المواطنين و المقيمين بأنه قد تضطر الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار إخلاء بعض المناطق الساحلية و كذلك المناطق الواقعة بالقرب من مجاري الأودية.