رئيس الوزراء اليمنى يوجه بوضع حد سريع للأحداث المؤسفة بمديرية كريتر

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل على وضع حد سريع للأحداث المؤسفة التي تشهدها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وترويع الآمنين.

وشدد رئيس الوزراء وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة إعادة الامن والاستقرار وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد على إيلاء العناية اللازمة بالمصابين، مترحمًا على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث المؤسفة.

واستمع رئيس الوزراء اليمني من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن إلى تقرير أولي حول ملابسات ما جرى والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الأمن و الاستقرار، مؤكدين عدم التهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الآمنين.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بـ«كوفيد-19» وخمس وفيات، مقارنة بـ44 إصابة وثماني وفيات أمس.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في بيان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9139 إصابة، تعافى منها 5659، ولا تزال هناك 1746 حالة نشطة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1734 حتى الآن، على الرغم من أنه يُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص «كوفيد-19» والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.