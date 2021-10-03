نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

قال بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة في إسرائيل ورئيس حزب الليكود، إن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي، يعتمد على جماعة الإخوان في حكومته.

وأضاف نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم.. ومع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل) والإخوان المسلمين، يرفع منفذو العمليات في المجتمع العربي رؤوسهم، ويتجرأون على ضرب ضباط الشرطة".



وطالب نتنياهو باستخدام القانون مع أي شخص يتورط في أعمال عنف.

القائمة العربية تبرر تجاهل إسرائيل للقضية الفلسطينية

وشاركت القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس منصور في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بينيت، إذ تتعاون معها، وتدعمها في العديد من الملفات.

وبرر عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية، تجاهل رئيس وزراء إسرائيل الحديث عن القضية الفلسطينية، خلال كلمته، التي ألقاها في الأمم المتحدة.

وقال منصور: "نحتاج إلى منح الحكومة الإسرائيلية فرصة، فهناك تحديات ملحة لديها تحتاج إلى حل مثل تمرير الموازنة العامة لإسرائيل، ومن ثم ننتقل إلى الملف السياسي".

وتابع، في تبريره، :"بينيت يأخذ وقتًا للتفكير في القضية الفلسطينية، ولذلك لم يتحدث عنها في الأمم المتحدة".

من جانبه، أعلن بينيت أنه لا يؤمن بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أنه أكد عدم قبوله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو مازن"، أو الحديث معه حول السلام.