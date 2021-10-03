ننشر قائمة أسعار منظومة التموين الجديدة خلال أكتوبر

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحسين وتطوير منظومة التموين الجديدة والتي تحتوي على 287 سلعة تموينية يتم صرفها شهريا على بدال التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والهايبرات التابعة لشركتي تجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة بشكل شهري.

ودائما تؤكد وزارة التموين على تحسين جودة السلع التي يتم طرحها من خلال منافذ التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والذين يمثلون نسبه 80 في المئة من إجمالي الكثافة السكانية.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخليه قائمة أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها خلال الشهر الجاري، حيث تشكل قائمة أسعار السلع التموينية لعام 2021 شهر أكتوبر الجاري على النحو التالي:

يصل سعر السكر المعبأ 1 كجم لـ8.50 جنيه والأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات وعدس مجروش 500 جم 8 جنيهات وفول مجروش 500 جم 9.90 جنيه ومسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه وشاي ناعم 40 جم 3 جنيهات

وصلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

وسجلت جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه ومسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه ومسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه وصابون غسيل 2.25 جنيه، ووصابون تواليت 5.50 جنيه.

وسجل سعر لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه وزجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه وزيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا

وزيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

وسجلت أسعار المكرونة 1 كجم 8 جنيهات ومكرونة 500 جم .4.25 جنيهات ودقيق معبأ 1 كجم 7.5 جنيهات وعلبة كبريت 1 جنيه.

كيس ملح 1 جنيه وحلاوة طحينية 2 جنيه وظرف طحينة بيضاء 2 جنيه، وكيس سائل غسيل أواني 2 جنيه، وعلبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات، ووكيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات، وكمامة قماشية ٣ جنيهات.