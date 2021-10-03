«تموين المنيا»: احتياطى السلع الأساسية يكفى لمدة 4 أشهر مقبلة

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية تكفي الاحتياجات ما بين 3 إلى 4 أشهر مقبلة، واصفا إياه بالاحتياطي الاستيراتيجي الآمن والمستقر.

وأكد يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم من خلال المخازن التابعة لها بتوفير السلع التموينية البالغة نحو 28 سلعة خاصة بمنظومة التموين الجديدة لتوزيعها على بدالي التموين ومشروع “جمعيتي” وتوفير أيضا فارق نقاط الخبز كسلع بديلة للمواطنين يحصل عليها حسب قيمة عدد النقاط لتوفير الخبز بقيمة كل نقطة بـ10 قروش.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا إنه لا يوجد أي نقص في توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، ولا توجد أى شكاوى من بدال التموين من وجود أى نقص، مشيرا إلى أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن تجارة الجملة، حيث يقوم بدال التموين باستلامها شهريا قبل الميعاد بثلاثة أيام من خلال استعاضات شهريا تصل إلى 8 استعاضات وبواقع استعاضتين أسبوعيا وحسب قيمه التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي لا يقل عن 4000 جنيه يقوم من خلاله باستلام السلع من مخازن تجارة الجملة ونقلها إلى منافذ توزيع التموين.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن المواطن يقوم باستلام السلع حسب متوسط قيمة نصيب الفرد من الدعم السلعي نحو 50 جنيها للفرد الواحد حتى أربعة أفراد ومن أربعة أفراد يحصل على 25 جنيها.